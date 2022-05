Thierry Henry connait déjà le nom du prochain Ballon d’Or

Après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool samedi (0-1), l’ancien attaquant français Thierry Henry a commenté la performance du buteur madrilène Karim Benzema et a donné son favori pour le Ballon d’Or 2022. L’ancien buteur du Barça qui est désormais consultant, a expliqué que selon lui le Français de 34 ans serait le prochain lauréat de la prestigieuse récompense individuelle.

« Je voulais juste dire quelque chose pour France Football ou qui que ce soit qui vote. Fermez les votes, Benzema l'a gagné. Bye », a lancé Henry sur les antennes de la chaine CBS Sport. Quatrième du Ballon d’Or en 2021, cette année Benzema fait figure de grand favori, lui qui a inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives en 46 matches avec le Real Madrid cette saison.

"Close the votes, Benzema won it. Bye!"



Thierry Henry has a message for France Football on the Ballon d'Or. 👀 😂 pic.twitter.com/AyyDBDeV9p