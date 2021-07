OM : Pau Lopez annonce la couleur

La suite après cette publicité

C'était dans l'air du temps, c'est devenu officiel lundi. Propriété de l'AS Roma, Pau Lopez est arrivé sous la forme d'un prêt payant (720 000€ plus 500 000€ de bonus) à l'Olympique de Marseille. Le tout assorti d'une option d'achat fixée à 12 M€. Après avoir livré ses premières impressions en quelques signes sur Twitter, le portier espagnol de 26 ans a eu l'occasion de s'exprimer de vive voix sur le site officiel des Phocéens. Une première interview où il a commencé par évoquer son choix.

Pau Lopez a déjà l'OM dans le cœur

«Je suis content de démarrer une nouvelle étape dans ma carrière et aussi de l'intérêt manifesté par le club depuis le début de nos discussions. Je suis très heureux de venir dans un club historique comme l'OM, un si grand club en France. On dit plein de choses sur Marseille, notamment sur la ferveur des fans, et la nouvelle ambition du club. J'espère découvrir tout cela rapidement», a t-il confié, avouant que l'OM était depuis toujours son club français préféré.

«Evidemment vu de l'extérieur, hors de France, on remarque la passion qui entoure l'OM. Le type de jeu sur le terrain, tous ces fans qui vont assister à chaque match. Cela se voit depuis l'étranger. (...) Je connais peu de choses sur Marseille. C'est ma première fois ici, mais on m'en avait beaucoup parlé de manière positive». Son coéquipier, Alvaro Gonzalez, a notamment joué les conseillers auprès de lui.

Les bons conseils d'Alvaro Gonzalez

«Je connais Alvaro depuis l'Espanyol. Nous y avons joué ensemble pendant quelques années. On avait une bonne relation. Avant de venir à l'OM, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit tellement de bonnes choses sur le club, sur les Marseillais, sur l'équipe, sur la ville... ça m'a rassuré d'entendre tous ces éloges, ça m'a aidé à prendre ma décision». Sous le charme de la cité phocéenne et de son club, le natif de Girona est donc prêt à tout donner sous ses nouvelles couleurs et surtout pour les supporters.

«Merci pour l'accueil qui m'a été réservé à Marseille. J'espère être digne de votre confiance et vous rendre encore plus fiers de l'OM ! J'espère qu'on fera une grande saison ensemble». Recruté puisque Jorge Sampaoli voulait apporter une vraie concurrence à Steve Mandanda, Pau Lopez sait qu'il n'arrive pas en terrain conquis. Mais il est déterminé à apporter ses qualités à sa nouvelle équipe.

Le gardien est prêt à tout donner

«Je n'aime pas vraiment me décrire, je préfère que ce soit les autres qui le fassent. Mais je me considère comme un gardien qui peut apporter une certaine sérénité à mon équipe. Ces dernières années, j'ai amélioré mon jeu au pied, depuis ma saison au Real Betis. Ca se passe bien. Mais au final, mon travail consiste à empêcher nos adversaires de marquer. C'est pourquoi j'essaye de rassurer mes coéquipiers en leur montrant qu'ils peuvent compter sur moi». De bonnes prestations à l'OM pourraient aussi lui permettre d'être convoqué avec la Roja, lui qui compte deux capes.

«Je ne sais pas si c'est un rêve, plutôt une récompense. Quand j'ai été sélectionné, je ne m'y attendais vraiment pas. Je pense que c'est le fruit d'un dur travail. Le plus important est d'être performant pour le club, d'avoir de bons résultats, pour créer des opportunités de jouer en équipe nationale. Mais aujourd'hui, ma priorité est de finir de me remettre de ma blessure à l'épaule et de reprendre les matches le plus vite possible». Une motivation qui doit faire plaisir à tout un club !