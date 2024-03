EdF Espoirs : Rayan Cherki appelé en renfort

La trêve internationale a débuté, et les internationaux rejoignent leurs sélections au compte-gouttes, à l’image de l’équipe de France espoirs. Les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Thierry Henry ont rendez-vous à Clairefontaine pour préparer les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et les États-Unis. En revanche, Georgino Rutter (21 ans) et Joris Chotard (22 ans) ont déclaré forfait pour ce rassemblement.

L’ancien joueur d’Arsenal a donc décidé de rappeler Rayan Cherki (20 ans) comme l’a indiqué la FFF. Le joueur né en 2003 a été passeur décisif et buteur face à Toulouse avec Lyon vendredi soir. Henry réfléchit s’il doit sélectionner un deuxième joueur dans la foulée. Le milieu offensif lyonnais était «un peu dans le dur à Lyon», comme le stipulait Henry au moment de l’annonce de sa liste. Sa récente prestation contre le TFC a pu changer les choses.