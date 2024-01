Sergi Darder dans le viseur d’un cador de Liga

Après la relégation de l’Espanyol en deuxième division le printemps dernier, le milieu de terrain espagnol Sergi Darder (30 ans) a dû quitter la Catalogne pour poursuivre son aventure dans l’élite ibérique. Le RCD Majorque a donc mis les moyens pour le libérer de son contrat à Barcelone, avec un chèque de 8 millions d’euros. Oui mais voilà, l’ex-international de la Rojita (4 sélections) n’arrive pas à faire monter la formation baléare en première partie de tableau, n’étant qu’à trois points de la zone de relégation. Néanmoins, il pourrait bien jouer les premiers rôles dès cet hiver avec un retour… dans le nord-est de la péninsule.

En effet, selon les dernières informations de Catalunya Ràdio, confirmées par AS, Girona, révélation de cette saison 2023-2024 de Liga, pense à l’ancien Lyonnais pour étoffer son entrejeu pour les six mois restants, afin de s’assurer une place en Ligue des champions ou même sur le podium du championnat. L’actuel dauphin du Real Madrid cherche un renfort connaissant bien le football espagnol et capable de s’adapter rapidement au jeu de Michel Sanchez. Le club catalan cherche à enrôler le joueur de 30 ans sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des Champions.