Bayern Munich : «avec Davies on s'est dit au départ : quelle catastrophe !»

Ailier de formation, Alphonso Davies (21 ans) est devenu depuis environ deux ans l'un, si ce n'est le meilleur latéral gauche du monde. Le Canadien qui est arrivé à l'hiver 2019 au Bayern Munich en provenance des Vancouver Whitecaps est encore sur un exercice solide avec 6 offrandes en 23 rencontres. Pourtant, ses débuts en Bavière ont été compliqués. Peu utilisé lors de ses six premiers mois au sein du club munichois, Alphonso Davies a vite inquiété les joueurs du Bayern Munich comme l'a expliqué Javi Martinez dans un live Twitch avec le journaliste espagnol Gerard Romero.

Le milieu espagnol évoluant depuis cet été au Qatar SC ne croyait pas vraiment en la réussite d'Alphonso Davies au tout début : «avec Davies on s'est dit au départ : quelle catastrophe ! Techniquement, il n'était pas du tout à la hauteur et il a fait beaucoup d'erreurs tactiques. Bien sûr, il n'avait que 18 ans, mais on avait vraiment le sentiment qu'il ne pouvait pas concourir à ce niveau. Son évolution a été brutale. Je dis toujours : la différence entre la 3ème (où évoluait la réserve du Bayern Munich) et la 1ère ligue n'est pas si énorme. Il s'agit de s'adapter au rythme et au rythme du jeu.»