Des chants homophobes entendus lors de OM-Monaco

De nouveaux chants homophobes ont résonné dans les travées du stade Vélodrome ce dimanche. À l’occasion de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco, un chant a attiré l’attention du collectif Rouge Direct, qui lutte contre l’homophobie dans les stades. Les paroles de ce dernier : «il faut tuer ces pédés de Monégasques», un chant sans équivoque qui a provoqué la colère du collectif face à la non-interruption de la rencontre.

«Nous sommes de nouveau seuls à alerter, à demander que l’ordre et la loi soient respectés, y compris dans un stade de football. Les semaines passent et les engagements de fermeté des ministres des Sports et de l’Intérieur contre l’homophobie dans le football semblent de plus en plus mis de côté : nous souhaiterions en connaître les raisons», a également déclaré le collectif.