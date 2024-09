Everton recadre John Textor

John Textor occupe le terrain médiatique. Hier, le président et propriétaire de l’OL a donné une conférence de presse à Décines. Dans le même temps, une interview de l’Américain a été publiée sur Skysports. Il a notamment parlé du potentiel rachat d’Everton. « Je sais que si je deviens propriétaire d’Everton, certains penseront que je prends des décisions qui paraissent idiotes, et les gens diront que je ne connais pas le football et que je ne suis pas capable de me débrouiller. On se moquera de moi et on ne me fera pas confiance. (…) Mais il faut être prêt pour la prochaine fenêtre de transfert, car c’est une opportunité de faire un bond en avant au classement et mon défi est de m’assurer d’arriver suffisamment tôt pour gérer cela », a-t-il notamment avoué.

Des déclarations qui ont fait grand bruit à Liverpool, où de nombreux fans des Toffees ont réagi. Ce jeudi, Colin Chong, PDG par intérim d’Everton, a évoqué ce sujet brûlant : « le club est conscient des commentaires formulés par John Textor concernant un éventuel achat du club. Bien que des discussions positives et des progrès continuent d’être réalisés avec M. Textor pour formaliser tout accord avec lui, il reste encore du travail à faire pour finaliser la transaction. En conséquence, les commentaires formulés par M. Textor ne représentent que son point de vue personnel sur les questions relatives au club. Tout le monde au club reste concentré sur l’apport du meilleur soutien possible à Sean (Dyche) et à l’équipe à l’approche du match du week-end. Le club fournira des mises à jour concernant les nouveaux investissements lorsqu’il y aura des nouvelles importantes à communiquer aux supporters et aux autres parties prenantes et cela se fera via les canaux officiels du club.» John Textor a reçu le message !