John Textor se lâche complètement sur Everton !

C’était décidément le Textor day mercredi. L’actionnaire et président de l’Olympique Lyonnais a en effet livré plus d’une heure de conférence de presse à Lyon, pour évoquer les nombreux dossiers chauds. Mais on découvre ce jeudi qu’il a aussi accordé une longue interview à Skysports, pour parler cette fois de son ambition de rachat concernant Everton. S’il n’a pas convaincu les suiveurs lyonnais hier au Groupama OL Training Center, qu’en sera-t-il des fans des Toffees ? Il a en tout cas clamé son amour pour le club anglais.

La suite après cette publicité

Textor déclare sa flamme à Everton

« Personne ne se réveille en pensant : « Je vais acheter Everton ». Mais si vous décidez que le football est ce que vous voulez dans votre vie, et que quelqu’un arrive et vous demande si vous voulez devenir propriétaire d’Everton, c’est comme si quelqu’un vous demandait si vous voulez être président des États-Unis. Bien sûr que vous le voulez », a-t-il ainsi lancé. Hier, du côté de Lyon, Textor assurait que cet achat n’impacterait pas l’OL.

À lire

John Textor détaille son plan pour racheter Everton

« L’acquisition potentielle d’Everton proviendrait de mon propre financement et le contrat qui est en cours de discussion, ce serait moi-même l’acheteur et pas Eagle Football. L’acheteur d’Everton serait John Textor. Je serais l’investisseur. Une nouvelle holding serait créée. Il n’y aurait pas d’impact sur OL Group. L’acquisition se ferait en fonds propre si cela se passe bien. Il y a 90% de chances de parvenir à un accord, mais l’actuel propriétaire d’Everton a beaucoup de choix », a-t-il expliqué à son auditoire.

La suite après cette publicité

Déjà tourné vers le mercato

Mais revenons-en aux explications anglaises de John Textor. Il a déroulé son plan d’action, avec l’ambition assumée de regarder vers le haut du classement, quand bien même Everton a surtout lutté pour ne pas descendre ces dernières saisons, avec en plus les désagréments liés au fair-play financier anglais (le PSR), qui a coûté des points de pénalité. « Quand on se retrouve dans une situation comme celle d’Everton, je pense que nous sommes capables de faire progresser un club et d’augmenter sa rentabilité en même temps. Les deux ne vont généralement pas de pair, mais je peux gérer un certain niveau de risque PSR… à ce stade, je ne connais pas vraiment le risque », a expliqué Textor, qui se prépare d’ores et déjà aux critiques le concernant, après ce qu’il a vécu aussi bien au Brésil qu’à Lyon.

« Je sais que si je deviens propriétaire d’Everton, certains penseront que je prends des décisions qui paraissent idiotes, et les gens diront que je ne connais pas le football et que je ne suis pas capable de me débrouiller. On se moquera de moi et on ne me fera pas confiance. (…) Mais il faut être prêt pour la prochaine fenêtre de transfert, car c’est une opportunité de faire un bond en avant au classement et mon défi est de m’assurer d’arriver suffisamment tôt pour gérer cela », a-t-il annoncé. L’opération séduction est lancée !