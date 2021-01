Mercato : Tottenham commence à paniquer pour Harry Kane

Harry Kane est un homme qui compte du côté de Tottenham. Ce week-end encore, contre Leeds, il a marqué son but, sur penalty, et a offert la réalisation du break à son "partner in crime" devant, Heung-min Son. Cette saison, l'international anglais c'est 12 buts (cinq penalties) et 13 passes décisives en 21 rencontres jouées avec l'équipe londonienne.

En 2018, l'avant-centre de 27 ans signait un nouveau contrat avec les Spurs de six années, garantissant donc sa présence dans le club coaché par José Mourinho jusqu'au 30 juin 2024. Même si la date fatidique de la fin de ce bail est encore lointaine, Daniel Levy, le grand patron de Tottenham, commence légèrement à paniquer quant à l'avenir de son buteur.

Une belle hausse de salaire ?

En effet, récemment, Manchester City se disait prêt à formuler une belle offre de 100 millions d'euros. Mauricio Pochettino, l'ex-entraîneur de Kane chez les Spurs, a signé au Paris Saint-Germain et les Anglais restent dans l'expectative concernant une possible offensive parisienne concernant Harry Kane, encore plus si le PSG perd Kylian Mbappé l'été prochain. En ce sens, ils ont démarré des discussions pour prolonger son contrat.

Ce sont les informations de The Independent en ce lundi. Les discussions ont d'ores et déjà commencé. Le joueur, lui, a fait savoir à sa direction qu'il se sentait très heureux dans son club et que les relations avec José Mourinho étaient bonnes. Sa fidélité pourrait donc être récompensée et on évoque déjà un salaire plus grand que celui qu'il touche actuellement (200 000 livres par semaine soit environ 892 000 euros par mois). L'idylle pourrait donc durer encore un peu.