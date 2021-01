Tottenham : une offre de 100M€ à venir pour Harry Kane ?

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours, d'autres clubs pensent déjà au marché des transferts estival. C'est le cas de Manchester City, qui va certainement recruter un avant-centre car Sergio Agüero arrive en fin de contrat et Gabriel Jesus n'arrive pas à enchaîner cette saison. En novembre dernier, The Independent avançait ainsi que Pep Guardiola, le technicien du club anglais, souhaitait s'attacher les services de Harry Kane, le serial buteur de Tottenham. Mais Sport Bild va plus loin.

Dans une émission disponible sur le site du média allemand, le journaliste Christian Falk explique que Manchester City prépare une offre de 100 millions d'euros pour recruter le joueur de 27 ans cet été, et non cet hiver. Pour rappel, Harry Kane est lié aux Spurs jusqu'en juin 2024. Affaire à suivre.