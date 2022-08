Tottenham : Antonio Conte confiant pour Ivan Perisic

Antonio Conte est convaincu du futur apport de sa nouvelle recrue croate. Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, le manager de Tottenham s'est exprimé sur la saison à venir. Le coach des Spurs a été interrogé sur l'ancien joueur de l'Inter Milan, Ivan Perisic, qui a rejoint Tottenham pour deux saisons. Pour l'entraîneur italien, le joueur de 33 ans va revenir au meilleur de sa forme :

La suite après cette publicité

«Maintenant, pour Perisic, il est important de revenir dans la meilleure condition psychophysique, car il s'est blessé lors du dernier match de la saison dernière, une blessure grave, maintenant il est de retour à sa disposition. Les temps de récupération attendus semblaient encore plus longs, mais ensuite Ivan s'est remis. Contre la Roma je l'ai fait jouer dès le début pour le familiariser avec le rythme du match et avec ses coéquipiers. Il n'est pas encore à 100%, mais c'est certainement un joueur qui a atteint une maturité incroyable de tout points de vue. N'oublions pas qu'il a gagné avec plusieurs clubs et fait une finale de Coupe du monde. Son expérience sera importante pour nous.»