France U18 : quatre Bleuets expulsés, le match arrêté !

La nouvelle saison débutait pourtant bien pour la génération 2005, sacrée championne d'Europe U17 au printemps dernier et désormais ossature de la sélection nationale U18, placée sous les ordres de Bernard Diomède. Vainqueur de l'Estonie (3-0), puis de l'Ecosse (5-1), l'équipe de France U18 a complètement perdu les pédales lors de son troisième et dernier match disputé face à la Pologne, comptant pour la 15e édition du Tournoi international Foot Avenir de Limoges Lafarge.

Au stade de Beaublanc, Français et Polonais étaient à égalité (2-2) à la pause, après l'ouverture du score polonaise, et la réaction coup sur coup de Mokrane Bentoumi (Le Havre) et Ilyes Housni (PSG). Mais dans le deuxième acte, les Bleuets ont complètement craqué. Le buteur, Housni, a été le premier exclu (55e), imité par le Rennais Jeanuel Belocian (61e). A 20 minutes du terme, Yoni Gomis (Le Havre) a été le troisième joueur expulsé, avant que Darnell Bile (Saint-Etienne) ne rejoigne lui aussi les vestiaires avant la fin du temps réglementaire. Les Bleuets étant à sept contre onze, l'arbitre a sifflé la fin du match.

La liste de l'équipe de France U18