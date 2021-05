Adam Hložek le grand talent tchèque n'en finit plus d'impressionner

La suite après cette publicité

Le football tchèque se relève doucement, mais sûrement. Si on est encore loin de la génération des Karel Poborský, Marek Jankulovski, Pavel Nedvěd ou autre Jan Koller, des progrès se font ressentir. Déjà le Slavia Prague se dresse sur les dernières années comme une équipe intéressante au niveau européen. Ensuite, la sélection s'est qualifiée pour l'Euro 2020 et des joueurs émergents comme Tomáš Souček (26 ans, West Ham), Patrik Schick (25 ans, Bayer Leverkusen) ou Alex Král (22 ans, Spartak Moscou). Le dernier grand talent est toujours au pays, mais n'en finit pas d'impressionner à 18 ans. Attaquant de pointe du Sparta Prague, Adam Hložek dispose déjà de solides statistiques et d'une belle précocité.

Débutant en championnat le 10 novembre 2018 alors qu'il n'avait que 16 ans, le natif Ivančice trouve vite sa place. Il marquera quelques mois plus tard contre le Viktoria Plzen (4-0), son premier but. Devenu titulaire dès ses premières apparitions, Adam Hložek met tout le monde d'accord. Grande pépite du football tchèque, il sera amené à s'exporter dans les années suivantes. Pour autant, le directeur sportif du Sparta Prague et ancienne gloire du Borussia Dortmund et d'Arsenal, Tomáš Rosický préfère se montrer prudent vis-à-vis du jeune prodige. Je pense qu'il est tôt. «Soyons patients, laissons-le grandir. S'il continue de progresser, son départ à l'étranger ne fera aucun doute» expliquait-il sur le plateau de O2 TV Sport afin de calmer les enflammades.

L'Euro en ligne de mire

Pourtant les attentes élevées du public tchèque restent fondées. Auteur de 9 buts et 9 réalisations en 39 matches la saison dernière alors qu'il n'avait que 17 ans, il fait encore mieux cette saison. Ses belles performances lui ont d'ailleurs permis de découvrir la sélection le 4 septembre 2020 face à la Slovaquie (victoire 3-1). Également entré contre Chypre (succès 2-1), il était devenu une évidence pour le sélectionneur Jaroslav Šilhavý : «Hložek a bien sûr mérité sa sélection au vu de ses dernières performances. Comme il le montre au Sparta, Adam peut jouer les phases offensives sur les côtés. Il montre aussi en ce moment qu’il peut jouer à la pointe de l’attaque, donc ses qualités seront utilisées là où elles seront nécessaires.» Disposant d'un bagage complet, Adam Hložek peut jouer sur les deux ailes même si sa position préférentielle reste la pointe de l'attaque. Rapide, technique et altruiste, il dégage beaucoup de maturité dans son jeu malgré son jeune âge. Plutôt grand (1m88), il n'en reste pas moins mobile sur le terrain.

Cette saison, cela s'est fait ressentir avec 10 buts et 9 passes décisives mais en seulement 20 rencontres soit largement mieux que l'an dernier. Victime d'une fracture du métatarse, il a manqué la compétition de mi-octobre jusqu'à la fin du mois de février. De retour depuis, il a eu besoin de quelques matches pour réenclencher la machine, mais tout va de mieux en mieux. Sur les quatre derniers matches de championnat, il compte 5 buts et 2 passes décisives et s'est illustré avec un magnifique triplé contre Opava (4-2). De bon augure pour le joueur qui espère faire partie de la sélection qui disputera l'Euro 2020. Souvent évoqué dans des grands clubs européens sur ces dernières années, il est suivi par Liverpool, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund comme l'évoque la presse tchèque. West Ham serait aussi sur les rangs, sûrement confiant par les réussites des Tchèques Tomáš Souček et Vladimír Coufal dans son effectif. Le destin s'annonce prometteur pour Adam Hložek.