Elon Musk aimerait racheter Liverpool

Toujours détenu par Fenway Sports Group, le club de Liverpool a souvent été annoncé en vente ces derniers temps, malgré les démentis de son propriétaire. En attendant de voir si la situation évoluera, Errol Musk, le père d’Elon (patron de X et soutien polémique de Donald Trump), a confié à Times Radio que son fils était intéressé à l’idée de racheter un jour le club de la Mersey.

«Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet, sinon ils vont augmenter le prix ! Oh oui, (il a exprimé son désir), mais cela ne veut pas dire qu’il va l’acheter. Il aimerait bien, oui, évidemment. Tout le monde le voudrait, moi aussi. Sa grand-mère est née à Liverpool, et nous avons de la famille à Liverpool, et nous avons eu la chance de connaître plusieurs des Beatles parce qu’ils ont grandi avec certains membres de ma famille», a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Sun.