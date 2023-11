OL Groupe annonce un accord préliminaire à 320 M€

Bon dernier du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais enchaine les mauvaises nouvelles depuis le début de la saison. Seule équipe du top 5 européen incapable de gagner un match, la formation rhodanienne se bat pour sa survie parmi l’élite. En coulisses, John Textor et ses équipes s’activent également pour sécuriser l’avenir financier du club. Et ce soir, OL Groupe a annoncé un accord préliminaire sur un refinancement de sa dette à hauteur de 320 M€.

«OL Groupe a le plaisir d’annoncer qu’un accord préliminaire a été trouvé avec un groupe d’institutions financières mondiales de premier plan, pour un refinancement de la grande majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU, pour un montant total de 320 M€, à long terme. Il s’agit d’une étape décisive dans la mise en place du refinancement prochain qui permettra à OL Groupe et à sa filiale Olympique Lyonnais SASU de rembourser le solde de la dette long terme « stade », les prêts PGE contractés pendant les années COVID et d’autres dettes souscrites auprès de parties privées (dont Holnest). De plus, ce nouveau financement devrait être plus souple pour le Groupe à divers égards, notamment en éliminant des engagements restrictifs substantiels figurant dans les contrats de financement existants au titre desquels certaines décisions du Groupe étaient soumises à l’approbation préalable des créanciers. Les agences KBRA Europe et DBRS Morningstar ont respectivement attribué une notation financière indicative de BBB+ et BBB sur la structure envisagée. OL Groupe est conseillé dans le cadre du refinancement par Goldman Sachs. Le closing de nouveau financement devrait intervenir d’ici le 31 décembre 2023, sous réserve d’un accord sur la documentation définitive et la satisfaction de différentes conditions usuelles», indique le communiqué publié sur le site officiel d’OL groupe.