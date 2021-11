PSG : Keylor Navas va finalement rejoindre la sélection costaricienne

Alors qu’il devait être forfait en raison d’une blessure au coude, Keylor Navas va finalement rejoindre le Costa Rica, avec pour objectif de pouvoir participer à la rencontre face au Honduras le 17 novembre prochain. La fédération costaricienne l’a annoncé ce jeudi via un communiqué.

« Le gardien de but Keylor Navas se rendra jeudi au Costa Rica afin de rejoindre l'équipe nationale pour le deuxième match de la Coupe du monde de la FIFA, mardi prochain contre le Honduras à l'Estadio Nacional.Navas s'est blessé au coude droit avec son club du Paris Saint-Germain, ce qui l'a privé du match de vendredi contre le Canada. Cependant, compte tenu de l'amélioration qu'il a constatée après le processus de réhabilitation, le joueur a pris l'initiative d'appeler le personnel d'encadrement et de se rendre disponible. La Fédération costaricienne de football et l'équipe française ont donc accepté son voyage pour qu'il poursuive sa convalescence sur le sol costaricien. Ce jeudi, le gardien de la Coupe du monde aura une séance de thérapie avant de se rendre dans notre pays ; son arrivée est prévue à 18h30. Navas rejoindra le Tricolore dès samedi, après le retour de l'équipe du Canada, afin d'être disponible pour le match contre les Catrachos. »