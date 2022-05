L'étonnante trajectoire d'Adama Traoré au FC Barcelone

Le rêve de Traoré

Le FC Barcelone, à l'affût des bons coups cet hiver avec Xavi comme nouveau coach, s'arrache rapidement ses services sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Adama Traoré fait donc son grand retour en Catalogne. Le natif de L’Hospitalet de Llobregat n’avait joué que quatre rencontres en équipe première entre 2013 et 2015. Il n’avait pas les mêmes biceps à cette époque ! Le jeune de la Masia, a toujours su qu’il revêtira à nouveau le maillot bleu et grenat : «J'ai toujours pensé à revenir au Barça, dès la première minute où je suis parti. Comme je viens du Barça, mon intention était toujours de revenir. Parfois, des chemins différents sont empruntés, mais l'important est que l'objectif soit le même. Je suis ici, c'est ce que je voulais et maintenant, je vais en profiter au maximum», confie-t-il pendant sa présentation au Camp Nou.

Super Adama

Ce transfert fait beaucoup parler en Espagne. Les médias du pays, surtout madrilènes, ont quelques doutes quant à ses capacités à réussir en Liga. Son jeu en percussion n'est pas adapté au tiki taka barcelonais pour eux. La presse catalane salue le bon coup de Juan Laporta sur le marché des transferts avec «Super Adama». Le Blaugrana a impressionné la presse ibérique pour ses nouveaux débuts avec le FC Barcelone. «Adama est le profil qui correspond à merveille avec le foot d'attaque que veut Xavi», signale Marca, qui va même jusqu'à tacler ceux qui pensaient qu'il n'avait que des qualités physiques et n'était pas compatible avec le jeu du Barça.

Adopté par le Barça

Xavi est déjà complètement tombé sous le charme de sa recrue, les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Cette entente est bénéfique aux performances de Traoré. «C'est un joueur très mature. Il sait quand affronter, quand passer, il a bien choisi ses moments, physiquement, c'est un animal, une bête... C'est un pur ailier et il va nous aider. C'est une grande signature. Ce sont des grands débuts. Adama fait la différence. Il a de la puissance, de la force, il dribble ses adversaires, il est solide en défense». Ce sont les propos d'un entraîneur comblé. Il a déjà conquis tout le Barça. Le club catalan compte bien le recruter définitivement. Joan Laporta est prêt à lever l'option d’achat fixé à 30 M€ en février.

Remplaçant de luxe

Toutes les planètes se sont alignées pour qu’il réalise la saison de la confirmation. Mais les semaines passent et l’ex-wolves ne fait plus du tout partie des plans de Xavi. Sa dernière titularisation en championnat remonte au 27 février. Ousmane Dembélé, en conflit avec le club quand Adama a explosé, a repris sa place d’indiscutable sur le flanc droit. Il n'est plus qu'un homme destiné à entrer dans le dernier quart d'heure. Traoré n'a disputé que 32 minutes sur les trois dernières sorties catalanes en Liga. Maintenant, les médias locaux font marche arrière en ce qui concerne l’avenir de l’ailier en Catalogne. D’après leurs informations, les dirigeants barcelonais n'ont plus forcément comme priorité de le garder.