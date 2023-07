OL : les Gones en stage aux Pays-Bas, les Bleuets laissés au repos

L’heure de la reprise a sonné pour l’Olympique Lyonnais ! À l’instar de l’année précédente et pour préparer au mieux la saison à venir, les hommes de Laurent Blanc se sont envolés pour les Pays-Bas où ils disputeront leur stage de pré-saison. Mais pour ce premier rendez-vous, plusieurs éléments de l’effectif rhodanien manquent à l’appel comme le relaye RMC Sport.

En effet, les joueurs qui ont participé à l’Euro U21 organisé en Roumanie et en Géorgie avec l’équipe de France espoirs, à savoir Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Bradley Barcola et Ryan Cherki ont été laissés au repos et vont pouvoir bénéficier de quelques jours de vacances. En revanche, les nouvelles recrues à l’image de Clinton Mata, Skelly Alvero et Mahamadou Diawara sont bien présentes tout comme les joueurs qui ont fait l’objet d’un prêt cette saison (Jeff Reine-Adelaïde, Tino Kadewere et Romain Faivre). Plusieurs jeunes ont également été convoqués pour ce stage aux Pays-Bas comme Mathieu Patouillet qui vient tout juste de signer son premier contrat professionnel avec les Gones, Mohamed El Arouch, Achraf Laaziri et Yacine Chaib. Enfin, les internationaux Karl Toko-Ekambi et Nicolas Taglifaco doivent rejoindre leurs partenaires dans les jours à venir. À noter qu’au cours de ce stage, les partenaires d’Alexandre Lacazette affronteront une équipe de troisième division néerlandaise avant de rallier l’Ecosse et s’opposer à Manchester United le 19 juillet.

