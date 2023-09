La machine à marquer Mauro Icardi n’en finit plus d’épater Galatasaray !

La suite après cette publicité

Définitivement recruté par Galatasaray au cours de l’été contre un chèque de 10 millions d’euros, Mauro Icardi est désormais loin de la capitale française. Un nouvel environnement qui semble parfaitement convenir au buteur argentin (8 sélections, 1 but). Après un exercice 2022-2023 marqué par 23 buts et 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, le natif de Rosario continue de briller sous le maillot du club stambouliote.

Auteur d’un nouveau doublé, ce samedi, face au Gaziantep FK, l’ancien joueur de l’Inter Milan et du PSG totalise ainsi 7 buts et 1 passe décisive en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Plus que son rendement en championnat - qui permet à Galatasaray de pointer à la deuxième place de Süper Lig après trois matches joués - Icardi s’est également illustré sur la scène européenne, permettant aux siens de se qualifier pour la phase de groupes de Ligue des Champions.

À lire

Al-Ittihad : ça se précise pour Sergio Ramos

Mauro Icardi poursuit sur son rythme effréné !

Décisif contre le NK Olimpija Ljubljana puis lors de la double confrontation face aux Norvégiens de Molde, Mauro Icardi tentera, désormais, de faire parler son sens du but face au Bayern Munich, Manchester United ou encore le FC Copenhague, les trois adversaires du club turc dans le groupe A. Une chose est sûre, les prestations du buteur de 30 ans confirme les ambitions de Galatasaray, bien décidé à l’idée de faire son retour au sommet. Sacré champion de Turquie après avoir connu une belle saison 2022/2023, le club d’Istanbul - ambitieux sur le mercato - symbolise plus globalement un retour progressif des ambitions du championnat turc.

La suite après cette publicité

Avec Mauro Icardi en fer de lance, les Lions ont, quoi qu’il en soit, un atout de taille dans la défense de leur titre. De son côté, l’intéressé s’offre, lui, une belle parenthèse à l’heure où sa compagne Wanda Nara traverse une période très compliquée. Hospitalisée et malade, la jeune femme de 36 ans a, en effet, commencé un traitement en Argentine pour traiter un possible cas de leucémie. Une triste nouvelle qui avait même amené Mauro Icardi à envisager l’arrêt prématuré de sa carrière selon les dires du journaliste argentin Angel de Brito, interrogé par le média italien Il Corriere dello Sport.

«Elle a appris sa maladie à la télévision. Elle m’a dit exactement de quelle maladie il s’agissait mais je ne dirai rien, c’est à elle de le faire. Elle m’a également dit être encore sous le choc et qu’elle essayait de prendre conscience de ce dont elle souffrait… Les infirmières sont venues en pleurant et ont demandé aux médecins de lui dire la vérité, si elle allait mourir mais personne n’a donné d’informations. Mauro Icardi a même envisagé d’abandonner sa carrière de footballeur. Il a fallu 12 jours pour lui donner un diagnostic précis ! Pour l’instant, elle se concentre sur ses soins et sa famille. Elle a commencé un traitement en Argentine. À un moment donné, on a même supposé qu’elle serait traitée à Milan ou en Turquie. Mais elle a préféré se soigner dans la clinique où le diagnostic a été posé».