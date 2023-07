Le mercato XXL de Galatasaray pour revenir au sommet !

La suite après cette publicité

Les temps sont durs pour le championnat turc. Redescendue à la treizième place du coefficient UEFA des Nations, la Süper Lig connaît depuis quelques saisons un sacré déclassement puisque la Serbie et la Suisse sont mieux classées. Pourtant, la 9e place acquise l’an dernier (à moins d’un point du Portugal et de la France) laisse place à l’optimisme pour les équipes turques qui ont plutôt brillé. Ainsi, la lutte pour le titre entre Fenerbahçe et Galatasaray a été intéressante à suivre et s’est conclue par le succès des Lions. Forts des arrivées de Lucas Torreira, Mauro Icardi (prêt), Milot Rashica, Dries Mertens, Juan Mata ou encore Nicolo Zaniolo à l’hiver, Galatasaray s’était construit une équipe redoutable qui a été couronnée par un succès. À ces renforts s’ajoutent aussi des jeunes éléments déjà au club comme Sacha Boey (22 ans) et Victor Nelsson (24 ans) en défense ainsi que des joueurs locaux comme Berkan Kutlu (25 ans) et Kerem Aktürkoglu (24 ans).

Disposant d’une bonne base de travail pour la saison prochaine, Galatasaray se devait néanmoins de s’activer sur le mercato face à une concurrence très active cet été. Son dauphin Fenerbahçe a frappé fort avec les recrutements de Sebastian Szymanski (Dinamo Moscou), Rodrigo Becão (Udinese), Alexander Djiku (Strasbourg), Edin Dzeko (Inter Milan), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) ou encore Ryan Kent (Glasgow Rangers). Plus de 20 millions d’euros dépensés et de vrais ajouts qualitatifs suite au départ d’Arda Güler vers le Real Madrid. Les autres adversaires comme Besiktas (Jean Onana, Arthur Masuaku, Daniel Amartey), Adana Demirspor (Nani, Henry Onyekuru), Istanbul Basaksehir (Krzysztof Piatek, Mehdi Abeid, Dimitrios Pelkas) et Trabzonspor (Mislav Orsic, Filip Benkovic) ont aussi mis la main au porte-monnaie. Devant répondre à ses rivaux, Galatasaray a donc décidé d’affirmer son ambition et cela se ressent sur ce début de mercato.

Une attaque de folie

Très vite, l’international turc Kaan Ayhan (28 ans) a débarqué en provenance de Sassuolo où il restait sur de bonnes saisons. Un ajout qualitatif en défense suivi par l’arrivée d’un autre joueur de la sélection avec Halil Dervisoglu (23 ans) arrivé en provenance de Brentford. Tourné vers le Paris Saint-Germain avec Mauro Icardi (30 ans), Leandro Paredes (29 ans) et Juan Bernat (30 ans) dans le viseur, Galatasaray n’a pas encore signé l’un de ces trois joueurs. Cependant, c’est imminent pour Mauro Icardi qui va débarquer contre un chèque de 10 millions d’euros après un prêt brillant en Turquie l’an dernier (22 buts et 7 offrandes en 24 matches). Si la piste Leandro Paredes n’est pas encore terminée, celle menant à Juan Bernat a vite été écartée. L’Espagnol était vu comme une piste de secours si l’arrivée d’Angeliño (26 ans) ne pouvait pas se faire.

Prêté l’an dernier à Hoffenheim, le latéral gauche espagnol a débarqué de Leipzig dans le cadre d’un prêt payant d’1,5 million d’euros. Un nouvel ajout qualitatif suivi par deux éléments offensifs ce dimanche soir. Passé aux Émirats arabes unis pendant trois semaines à Al-Nasr, Cédric Bakambu (32 ans) a vite changé d’air en débarquant à Galatasaray. Une belle recrue en attaque puisqu’il a inscrit 18 buts et délivré 2 offrandes en 32 matches de championnat grec avec l’Olympiacos la saison dernière. Libre de tout contrat après de longues saisons à Crystal Palace, Wilfried Zaha (30 ans) s’est également engagé avec le club turc, lui qui s’était installé comme une valeur sûre de Premier League au poste d’ailier droit.

Alors que le mercato est encore ouvert, Galatasaray pourrait de nouveau offrir de belles surprises sur les prochaines semaines. En tout cas le discours est ambitieux à l’image des propos du coach Okan Buruk : «l’un des objectifs des quatre grandes équipes (de Süper Lig) devrait toujours être de remporter la Coupe d’Europe. La Ligue des champions est un objectif difficile à atteindre, mais l’Europa League et la Conference League sont des compétitions qui conviennent aux équipes turques. Lors des négociations de transfert, M. Erden (Erden Timur, le vice-président …) dit aux joueurs que nous voulons que Galatasaray remporte à nouveau la Coupe d’Europe. Il est bon de viser haut.» De belles ambitions pour Galatasaray qui aimerait retrouver les belles années avec Wesley Sneijder et Didier Drogba au club.