Galatasaray et le PSG tombent enfin d’accord pour Mauro Icardi !

Redevenu un joueur de football performant la saison dernière avec Galatasaray, Mauro Icardi (30 ans) a laissé de bons souvenirs dans le Bosphore. L’Argentin avait notamment marqué 22 buts et délivré 7 offrandes en 24 matches de Süper Lig et a eu un rôle important dans la conquête du titre de champion. C’est donc tout naturellement que Galatasaray voulait le conserver.

Le Paris Saint-Germain a donc discuté avec ses homologues turcs pour un transfert et cela a mis du temps puisque les Franciliens ont également abordé d’autres cas d’indésirables avec Leandro Paredes et Juan Bernat. Pour ce qui est de l’Argentin, Galatasaray a dû faire à une approche des Saoudiens d’Al-Shabab mais c’est finalement le club turc qui a gardé l’avantage.

Le PSG récupère 10M€

Ce dimanche, Sky Sports Italia annonce que le Paris Saint-Germain et Galatasaray sont enfin tombés d’accord pour un transfert de Mauro Icardi. L’indemnité est de 10 millions d’euros pour celui qui ne compte plus qu’un an de contrat avec le club francilien et qui avait coûté 50 millions d’euros à l’été 2020.

En Turquie, Mauro Icardi va donc pouvoir s’inscrire dans la durée puisqu’il a paraphé un contrat de trois ans qui va le lier jusqu’en juin 2026 avec les Stambouliotes. Galatasaray qui s’est offert Cédric Bakambu et va boucler aussi l’arrivée de Wilfried Zaha est en train de se former une attaque séduisante.