Séville-FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Séville ce samedi, pour le compte de la quatrième journée de Liga (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Les Blaugrana restent sur deux victoires consécutives en championnat, face à la Real Sociedad (1-4) et Valladolid (4-0). Les Andalous quant à eux sont toujours à la recherche de leur premier succès de la saison. Ils ont enchaîné une défaite contre Osasuna (2-1), avant d’être tenu en échec par Valladolid (1-1) et de s’incliner à nouveau en déplacement à Almeria (2-1).

Xavi ne peut pas compter sur Bellerin et Alonso pour ce match, les deux dernières recrues barcelonaises. Koundé est une nouvelle fois dans le couloir droit de la défense, accompagné d'Araujo et Garcia dans l'axe, ainsi que Baldé à gauche. Gavi, Busquets et Pedri sont dans l'entrejeu, derrière Dembélé, Lewandowski et Raphinha. Du côté de Séville, Kouassi est titulaire en charnière centrale, Rakitic fait son retour au milieu de terrain et Isco débute également la rencontre.

Les compositions officielles

Séville : Bono - Montiel, Kouassi, Gudelj, Acuña - Jordan, Fernando, Rakitic - Lamela, En-Nesyri, Isco

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, E. Garcia, Baldé - Gavi, Busquets, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha