FC Barcelone : Andreas Christensen sur le départ

Au milieu de la vague de départ attendu au FC Barcelone, celui d’Andreas Christensen ne fait plus aucun doute. Selon AS, le défenseur international danois a été informé par Deco que son bail au sein de la maison Blaugrana ne serait pas prolongé, et que le club cherchait une solution pour le vendre dès cet hiver, afin de récupérer une somme financière, même minime, en rétribution. Souvent blessé, le vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021 n’entre plus dans les plans de la direction.

En effet, l’effectif compte actuellement cinq défenseurs centraux pour deux postes, ce qui l’oblige à alléger sa charge, notamment compte tenu des problèmes inhérents au fair-play. Les deux titulaires ont été Pau Cubarsí et Íñigo Martínez, qui ont tous deux renouvelé leur contrat, tandis que Ronald Araújo et Eric García ont joué un rôle plus secondaire, même si la polyvalence de ce dernier a été un véritable soulagement pour Flick dans cette dernière ligne droite de la saison.