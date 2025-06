Barcelone : Deco revient sur le fiasco Vitor Roque

Recruté comme étant la future pépite de l’attaque catalane et le rival d’Endrick, arrivé en même temps à Madrid, Vitor Roque n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui, et a finalement fait son retour cet hiver au Brésil, du côté de Palmeiras, après un prêt au Betis mi-figue mi-raisin. Dans une interview accordée à Globo, le directeur sportif catalan Deco est revenu sur cet échec, qu’il considère comme une erreur personnelle.

«Nous ne nous sommes pas trompés sur le concept, car Lewandowski avait 34 ou 35 ans à l’époque et nous réfléchissions déjà à son remplaçant. C’est pour cela que nous avons recruté Vitor. Ses six premiers mois n’ont pas été bons. Je pense aussi que le staff technique et le club ont manqué d’attention pour identifier ses problèmes, l’aider à s’adapter et même le soutenir mentalement», a raconté l’ancien milieu portugais. Il a cependant tenu à lui souhaiter de devenir le plus grand joueur qu’il puisse être après son départ à Palmeiras, qui disputera la Coupe du monde des clubs à partir de samedi.