Barça : un mineur interdit de stade pendant 1 an après avoir insulté Lamine Yamal

Le 26 octobre 2024, alors que le FC Barcelone remportait le Clasico face au Real Madrid sur le score de 4-0, Lamine Yamal a été victime d’insultes de la part de certains spectateurs du Bernabéu, dont certaines étaient racistes. Fort heureusement, LaLiga a su retrouver l’un des auteurs de ces insultes racistes, qui est mineur, et l’a condamné.

La suite après cette publicité

L’individu a reconnu les faits et accepté, dans le cadre du dossier du parquet des mineurs, la peine de 30 heures de tâches socio-éducatives et l’interdiction de se rendre dans tout stade où se déroulent des compétitions officielles de football pour une période d’un an.