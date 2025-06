Chelsea : le transfert de Mike Maignan est sérieusement menacé

Ce mardi marque la fin de la fenêtre des transferts destinée aux clubs participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis. Si certaines écuries sont restées plutôt calmes, d’autres ont souhaité profiter de ce mercato pour apporter quelques retouches. C’est le cas de Manchester City, qui a mis la main sur Rayan Aït-Nouri en attendant Tijjani Reijnders, Rayan Cherki et Marcus Bettinelli. Chelsea veut en faire de même et compte mettre le paquet avant ce soir.

Les pensionnaires de Stamford Bridge ont déjà bouclé plusieurs dossiers ces derniers jours. En effet, Liam Delap (35 M€, Ipswich Town), Mamadou Sarr (20 M€, Strasbourg) ou encore Dario Essugo (22 M€, Sporting CP) sont arrivés. Ils ne devraient pas être les seuls. C’est ce que souhaitent les Londoniens qui poussent pour boucler encore des signatures, notamment celle de Jamie Gittens (20 ans, Borussia Dortmund). Si un accord de principe a été trouvé entre l’ailier et Chelsea sur un contrat de 7 ans, c’est en revanche plus compliqué avec les Marsupiaux.

Chelsea perd patience pour Maignan

Ces derniers ont refusé une première proposition d’environ 35 M€. Mais The Athletic explique qu’ils veulent percevoir 60 M€ pour leur joueur sous contrat jusqu’en 2028. Ils estiment que la concurrence sera encore plus forte sur le marché cet été et que c’est un bon prix. D’autant que Manchester City, son ancien club, possède un pourcentage de 10%e sur une revente. Chelsea a encore quelques heures pour débloquer la situation. Plus tard durant l’été, les Londoniens comptent mettre la main sur un autre ailier ou élément offensif. Les noms d’Alejandro Garnacho (Manchester United) et Mohammed Kudus (West Ham United) sont cités par The Athletic. Enfin, Chelsea connaît aussi de grosses difficultés pour boucler le transfert de Mike Maignan, qui était pourtant imminent selon la presse italienne il y a encore quelques jours.

Malgré la tentative de Massimiliano Allegri pour le convaincre de rester, le joueur souhaite à tout prix rejoindre les Blues. Mais pour le moment, ça coince. Le club anglais a offert 15 M€, quand les Lombards en veulent 25 M€. La Gazzetta dello Sport indique que chacun pourrait faire aujourd’hui un pas vers l’autre en trouvant une offre moins importante avec des bonus. De son côté, Sky Sports explique que Chelsea, qui ne veut pas mettre plus de 15 M€ pour un joueur de 30 ans en fin de contrat dans un an, à l’AC Milan. Les Rossoneri doivent accepter leur offre sinon ils renonceront. Le Corriere della Serra conclut en ajoutant que le joueur a menacé de s’en aller libre dans un an si son club n’acceptait pas la proposition de Chelsea. Affaire à suivre…