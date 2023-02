FC Barcelone, Ligue Europa : le constat lunaire de Xavi après l’élimination face à Manchester United

La suite après cette publicité

Décidément, les matches se ressemblent pour le Barça en Coupe d’Europe. Après le fiasco de l’élimination dès les phases de poule de la Ligue des Champions il y a quelques mois, le FC Barcelone avait l’occasion de se racheter en allant au bout en Ligue Europa. Mais les Blaugranas n’auront pas eu l’occasion de rêver très longtemps puisque ce jeudi, ils ont été éliminés par Manchester United lors des 16es de finale de la compétition (2-1). Une nouvelle contre performance qui inquiète bons nombres d’observateurs. Car cela fait très longtemps que le Barça n’y arrive plus du tout en Coupe d’Europe.

Sur les 15 dernières rencontres face à un club du Top 5 européen en Coupe d’Europe, le FC Barcelone n’a gagné… qu’une seule fois. Une statistique anormale pour un club du standing du Barça. Pourtant, après la rencontre, Xavi qui a donc connu trois éliminations en moins de deux ans avec le club catalan, n’a pas semblé abattu après cette nouvelle élimination. «Nous avons eu quelques très bons moments. Mais cela n’a pas duré. Ils sont en grande forme et c’est une grosse déception pour nous. C’est dommage. Ils sont très forts physiquement. Leur premier but nous a fait beaucoup de mal. Les circonstances, ça se joue sur des détails. C’est dommage, car l’équipe a tout donné et méritait peut-être un peu plus. Nous avons eu nos chances. Aujourd’hui, nous n’avons pas contrôlé ces petits détails et c’est pourquoi nous sommes éliminés», a-t-il d’abord confié avant de vite expliquer qu’il y avait surtout du positif à retenir de cette défaite.

«Le côté positif, c’est que nous avons un match dimanche et ensuite une demi-finale de coupe.»

«Le sentiment est que nous étions meilleurs que la saison dernière. Nous avons montré notre talent. Nous avons affronté de bons adversaires, mais nous n’avons pas été à la hauteur. L’année prochaine, nous essaierons à nouveau. Nous devons être très autocritiques. Maintenant, il est temps de se concentrer sur le championnat et la coupe. Le côté positif, c’est que nous avons un match dimanche et ensuite une demi-finale de coupe. Nous devons nous concentrer sur cela maintenant.»

Le message est donc très clair : avec cette élimination, le Barça va pouvoir se concentrer tranquillement sur le Championnat et la Coupe d’Espagne (avec une double confrontation face au Real Madrid). Mais pas sûr que ce discours passe auprès des supporters qui se sont habitués à être capable de jouer sur tous les tableaux jusqu’à la fin de saison. Et les nombreuses recrues barcelonaises depuis un an auraient sans doute pu permettre au club catalan d’espérer mieux que ça…