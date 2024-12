Arsenal - Manchester United : les compositions officielles

Choc au programme ce soir à l’Emirates Stadium ! Arsenal reçoit Manchester United dans le cadre de la 14e journée de Premier League. Actuellement 2e du championnat avec neuf points de retard sur Liverpool, les Gunners ont retrouvé de la confiance, ils restent sur deux victoires convaincantes. En face, les Red Devils sont 9e mais dans une série positive, une victoire ce soir serait synonyme d’accession au top 6. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette rencontre, Mikel Arteta reste fidèle à son 4-3-3. Raya est présent dans le but, Timber et Zinchenko sur les côtés, c’est Kiwior qui accompagne Saliba dans l’axe, Gabriel étant absent ce soir. Du classique au milieu avec le trio Rice-Partey-Odegaard. Enfin en attaque, Saka et Martinelli entourent Havertz. Chez les visiteurs, Ruben Amorim maitient son 3-4-2-1. On retrouve Maguire en défense avec Mazraoui et de Ligt. Malacia et Dalot en pistons, Ugarte avec Mount au milieu. Pour animer l’attaque, Bruno Fernandes et Garnacho sont placés en soutien de Hojlund.

Les compositions

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Zinchenko - Rice, Partey, Odegaard © - Saka, Havertz, Martinelli

Manchester United : Onana - Mazraoui, de Ligt, Maguire- Dalot, Ugarte, Mount, Malacia - Fernandes ©, Hojlund, Garnacho