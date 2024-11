La grosse mise au point des Bleus sur Kylian Mbappé

Il fait parler de lui, même quand il n’est pas là. Depuis l’annonce de Didier Deschamps de l’absence de Kylian Mbappé dans sa liste pour cette trêve de novembre, on ne parle que de l’attaquant madrilène. Il faut dire que la justification du sélectionneur des Bleus de ne pas appeler son capitaine n’était pas vraiment claire, au contraire. «J’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Parce que je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter», expliquait-il à ce sujet. Depuis, il a évidemment été questionné de nombreuses fois à ce sujet sans donner plus d’indications.

Didier Deschamps confirme que Mbappé n’est pas bien

Jeudi, après le match nul face à Israël (0-0), Didier Deschamps avait même semblé très agacé après une nouvelle question sur Mbappé. « Ah, vous voulez me relancer dessus ? Il n’est pas là, j’ai dit ce que j’avais à dire. Laissez-le tranquille. Des fois, ce n’est bien pas trop en dire aussi ». Une réponse qui confirmait pour beaucoup que cette absence était un vrai sujet délicat. Ce dimanche, dans Téléfoot, Didier Deschamps est encore revenu sur le sujet Kylian Mbappé et s’est exprimé clairement sur sa situation, évoquant notamment ses soucis sur le plan mental. «Il est dans une situation compliquée. Il est censé retrouver tout ce qu’il a pu bien faire, même s’il a été moins efficace sur l’année 2024. Retrouver son niveau de 2022 ? Je le souhaite le plus vivement, il a une période difficile, mais il a tout pour refaire cela», a-t-il lancé avant d’évoquer son positionnement et les difficultés à s’épanouir en pointe de l’attaque.

«Il peut jouer à plusieurs postes, après ce sont des associations. Vous allez peut-être me dire que je suis fou de le mettre avant-centre. Les deux derniers entraîneurs qu’il a eus en club l’ont mis en 9. Il n’a pas le profil de Giroud, c’est sûr. Tout dépend de l’équipe d’en face aussi. Même s’il a une préférence à l’axe gauche, plutôt que droit, après ce sont des équilibres. Et même si je l’ai vu récemment au Real Madrid occupé l’axe droit. Mais il faut toujours laisser de la liberté», a conclu DD. Ce n’est pas le seul à avoir abordé le sujet ce dimanche matin. Également présent dans l’émission, Ibrahima Konaté a eu des mots très forts pour évoquer le cas de l’attaquant madrilène. Le défenseur de Liverpool a tenu à s’exprimer également sur les possibles soucis sur le plan psychologique de son coéquipier.

Ibrahima Konaté veut l’aider

«La situation de Kylian Mbappé me touche à titre personnel, car Kylian, au-delà du footballeur, c’est un ami à moi, c’est une personne que j’affectionne énormément. S’il a des problèmes psychologiques ou personnels dans sa vie, nous serons toujours là pour l’aider. Mais on sait aussi les qualités qu’il a en tant que footballeur. Il est formidable, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Chaque joueur dans sa carrière a eu un petit creux, je ne m’inquiète vraiment pas pour lui et quand il va revenir… J’ai hâte qu’il revienne à son meilleur niveau», a détaillé Konaté qui a ainsi expliqué que l’absence de Kylian Mbappé était forcément préjudiciable.

Mais pas question pour le solide défenseur central d’utiliser cela comme une excuse pour justifier le manque d’efficacité des siens. «Il nous manque, que ce soit amicalement ou sur le terrain, c’est sûr. Car c’est un très grand joueur, mais aujourd’hui, il n’est pas là et on doit faire avec les forces qu’on a. Mais on ne va pas dire que c’est parce qu’il n’est pas là qu’on ne gagne pas. Si on avait gagné jeudi, on n’aurait jamais eu de questions sur Mbappé.» Voilà qui est clair. Reste désormais à le prouver ce dimanche soir dans ce choc face à l’Italie avec l’objectif affirmé de gagner par deux buts d’écart pour terminer leader du groupe.