OM : ça brûle pour Jordan Veretout à l’OL !

Depuis vendredi dernier, l’OL s’est mis en tête de recruter Jordan Veretout. En difficulté à l’OM où il a intégré le loft depuis le mois de juillet, le milieu de terrain international tricolore a bien failli signer à Rennes mais des différends financiers ont fait capoter l’affaire. Dès lors, l’option lyonnaise s’est imposée comme la seule et la plus solide alternative pour l’ancien Romain. Des discussions ont lieu depuis vendredi dernier comme nous vous l’avons révélé et plusieurs offres ont été repoussées par le club phocéen.

Mais ce mardi, des avancées significatives ont eu lieu et s’il n’y a pas d’accord entre les différentes parties, nous n’en sommes plus très loin même si plusieurs détails sont encore à régler et non des moindres, notamment entre les deux clubs sur l’indemnité de transfert mais aussi entre Jordan Veretout et le club phocéen puisque l’OL et le joueur sont déjà d’accord depuis lundi sur les modalités d’un contrat de deux ans assorti d’un contrat annuel de 1,8 M€ net. Une chose est sûre, les différentes parties ont tout intérêt à trouver un accord total dans les prochaines heures, puisqu’il ne reste plus que quelques heures à l’OL pour inscrire les joueurs en Ligue Europa. Patience donc, le dénouement est proche.