Ligue 1 : Lille se défait de Nantes et reprend le fauteuil de leader

Avant-dernière rencontre de cette 24ème journée de Ligue 1. Le FC Nantes de Raymond Domenech en grande difficulté cette saison recevait le Lille de Christophe Galtier à la Beaujoire. Deux équipes prestigieuses et historiques du championnat de France qui ont cette saison des objectifs différents. Avant la rencontre, le LOSC était deuxième au classement et pouvait devenir leader en cas de victoire. Les Canaris, eux, étaient 18ème, premier relégable, et avaient pour objectif de récupérer au moins un point, importantissime dans la quête du maintien dans l’élite. Les Dogues restaient sur 5 victoires consécutives en Ligue 1, alors que les Nantais n’avaient plus remporté un match depuis le 8 novembre !

La suite après cette publicité

Dès le début de la rencontre, les Lillois se montraient offensifs et dominateurs dans le jeu. Les Dogues ouvraient le score dès la 10ème minute de jeu, après une erreur de la défense nantaise. But de Jonathan David (1-0), le sixième pour lui cette saison. Déjà buteur face à Bordeaux la semaine dernière, l’attaquant canadien était de nouveau décisif aujourd’hui. En début de match, les partenaires de Jonathan Ikoné étaient ultra-dominateurs, avec de grosses phases de possessions et un pressing haut à la perte du ballon. Seule occasion nantaise de la première période, le centre-tir de Charles Traoré qui passait juste au dessus de la cage de Mike Maignan. À la 23ème minute, Fabio sortait sur blessure et Raymond Domenech procédait à un changement offensif en faisant entrer Marcus Coco à sa place. Malgré ce changement, rien ne bougeait en première période. À la 34ème, Zeki Celik aurait pu offrir le but du 2-0 si sa frappe avait été cadrée. Sa tentative à ras de terre passait à quelques centimètres du cadre. À la mi-temps, Lille était la seule équipe sur le terrain : 71% de possession, 8 tirs contre 29% de possession et 1 seul tir non cadré pour Nantes.

Un Lille dominateur en première période, puis réaliste en seconde

Au retour des vestiaires, Reinildo laissait sa place à Bradaric sur le côté gauche de la défense. 2 minutes plus tard, le Croate se montrait dangereux, sur le côté gauche il délivrait un très bon centre pour Jonathan David dont la frappe loupait le cadre (47e). Première alerte dans cette seconde période pour les Canaris. Après cette opportunité, Nantes se montrait plus à l’aise avec le ballon. À la 69ème minute, deuxième changement pour le LOSC qui faisait entrer Renato Sanches à la place de Jonathan Ikoné. À la 75ème minute de jeu, Nantes se procurait enfin une occasion sur coup-franc. Beaucoup de cafouillages dans la défense lilloise et la tentative de Kolo Muani était repoussée de justesse. Juste après Sébastien Corchia tentait une reprise de volée cadrée mais facilement repoussée par le gardien international français.

Dans cette seconde période Lille souffrait et la domination avait changé de camp pour passer dans les mains des pensionnaires de la Beaujoire, mais les Lillois auront été plus réalistes. D’un superbe une-deux avec Renato Sanches, Jonathan David venait tuer le match à la 84ème minute d’une magnifique frappe pleine lucarne, tuant tous les espoirs du FCN. Coup de sifflet final et 6ème victoire de suite pour le LOSC qui redevenait leader de la Ligue 1 en passant devant Lyon. Victoire poussive mais importante contre une équipe en méforme ces dernières semaines. Le cauchemar continuait à Nantes avec cette crise qui semble ne jamais s'arrêter.

Le classement de Ligue 1