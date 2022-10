Gianluigi Buffon revient sur son passage au PSG

La suite après cette publicité

Désormais sous les couleurs de Parme, Gianluigi Buffon (44 ans) s'est exprimé dans les colonnes du Parisien avant la rencontre de mercredi entre la Juventus et le PSG, comptant pour la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions. L'occasion pour le portier italien de revenir sur son passage dans la capitale française et de livrer son sentiment sur les chances parisiennes en C1.

«La Juve, j’y ai passé ma vie, il y a inévitablement un lien fort, construit avec tout ce qu’on a vécu ensemble pendant vingt ans. Mais je garde aussi un souvenir particulier de Paris, de mes coéquipiers, des supporters. Cela a été l’une des plus belles expériences de ma vie en tant que footballeur et en tant qu’homme. Ce qui est dommage, c’est que ce match ne va pas compter tant que ça (la Juve est éliminée, le PSG déjà qualifié)», a ainsi assuré Buffon avant d'ajouter : «je ne peux pas dire si c’est la bonne saison ! Tous les ans, ça paraît être la bonne. Paris, lors des sept ou huit dernières saisons, a toujours eu une équipe qui aurait pu gagner. Mais de là à y réussir, il y a des détails, qui parfois dépendent aussi de la chance. Mais tous les ans Paris part pour gagner».