CdM 2022 : le Pays de Galles rejoint l'Angleterre dans le groupe B

Au terme d'un mach riche en intensité et en occasions, le Pays de Galles a pris le meilleur sur l'Ukraine (1-0) en finale des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022. Une courte victoire qui permet donc aux hommes de Robert Page de se qualifier pour le prochain Mondial, prévu au Qatar en fin d'année.

Grâce à un but contre son camp du malheureux capitaine de la Zbirna Yarmolenko, mais aussi à un Wayne Hennessey impérial, les Dragons intègrent donc le groupe B et retrouveront l'Angleterre, l'Iran et les Etats-Unis. Un groupe, à priori, abordable qui pourrait donc permettre à Gareth Bale et consorts d'accéder au tableau final.