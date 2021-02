Tout l'OM raffole de Nasser Larguet

La suite après cette publicité

Voilà 5 matches que Nasser Larguet joue les pompiers de service à l'Olympique de Marseille. Très consciencieux, celui qui est chargé du centre de formation habituellement, semble gérer d'une main de maître l'équipe première. Même s'il sait que ce rôle n'est que temporaire, en attendant l'arrivée prochaine du futur entraîneur, le technicien de 62 ans a amené sa patte. Et la mayonnaise a pris.

«Le coach depuis son arrivée, il a pris l'équipe à un moment difficile. Il a apporté beaucoup de sérénité à l'équipe et un esprit d'équipe. On a tout donné, on se bat pour le maillot, c'est la chose principale. Tant qu'il sera là on aura une équipe compétitive», assure Pol Lirola, débarqué il y a un mois, et qui a connu déjà deux entraîneurs à l'OM. En conférence de presse, l'Espagnol valide complètement la méthode Larguet.

Larguet se méfie des compliments

C'est à se demander s'il ne devrait pas rester, au moins jusqu'à la fin de la saison, lui qui a offert calme, sérénité et résultats. En quelques jours, il a été adopté par tout le monde. La Provence l'a même encensé ce matin. Mais selon lui, pas question de rester trop longtemps. Il reste droit dans ses bottes et assure qu'il se concentrera sur le centre de formation dès qu'un nouvel entraîneur sera là.

«Bien sûr ça fait plaisir mais je suis toujours méfiant quand on dit ça, car sans victoire après 3 matches on dit l’inverse. Ça fait plaisir mais il faut toujours se méfier. Je ne lis pas la presse ni les réseaux sociaux. Je sais que tout ça, c’est très fragile. Le seul moment agréable avec la presse c’est ici avec vous (les journalistes présents en conférence)», calme Larguet, qui souhaite décidément rester mesuré.