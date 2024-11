OM : De Zerbi n’a pas tranché entre Maupay et Wahi

Cette saison, avec la blessure de Faris Moumbagna, le poste de numéro 9 est courtisé par Elye Wahi et Neal Maupay. Les deux joueurs ont marqué deux buts chacun depuis le début de la saison, mais aucun d’entre eux ne s’est véritablement imposé comme titulaire. Interrogé sur cette concurrence, Roberto De Zerbi a fait le point.

«Il n’y a pas de compétition entre Maupay et Wahi. Ce sont deux joueurs différents avec une expérience différente. Maupay sort d’un très bon match à Nantes. (…) La hiérarchie reste la même entre Wahi et Maupay. De match en match, je dois observer qui a le meilleur état de forme. Je suis toujours aussi amoureux de Wahi en tant que joueur et de ses qualités. Les deux joueurs ont une expérience différente. Le 9 ne doit pas savoir que marquer, il doit savoir presser et ce n’est pas quelque chose que nous faisons très bien», a-t-il confié en conférence de presse.