Rennes : Dalbert tout proche, Jeff Reine-Adelaïde très loin

En marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, qui a offert au Stade Rennais le Séville FC, Chelsea et Krasnodar, dans le groupe E, le président du club breton s'est livré à quelques confidences sur le mercato. Nicolas Holveck a annoncé que le latéral gauche de l'Inter, et ancien Niçois, Dalbert Henrique, 27 ans, était tout proche de signer. Jeff Reine-Adelaïde semble lui déjà appartenir au passé.

«La priorité aujourd’hui c’est le défenseur central, avec la blessure de Faitout on a peut-être aussi l’obligation d‘aller chercher un joueur expérimenté à gauche, Dalbert est une possibilité», a d'abord expliqué le président du Stade Rennais, avant de refermer le dossier Jeff Reine-Adelaïde, qui était en balance entre Rennes et le Hertha. «Pour le milieu, je crois qu’on va rester avec l’équipe actuelle, on a un super milieu de terrain, on ne veut pas dénaturer l’équipe, on est très content avec l’équipe qu’on a». Et le journaliste de Téléfoot de relancer, «Dalbert arrive ce soir ?». Réponse de Nicolas Holveck : «c’est en bonne voie».