Naples : la grosse mise au point d’Aurelio De Laurentiis sur l’avenir de Rudi Garcia

Cinquième de Serie A après huit journées, le Napoli ne vit pas le début de saison escompté. Championne d’Italie en titre, la formation italienne a, en effet, déjà chuté à deux reprises et n’affiche pas le même visage que la saison passée. Séduisant offensivement et solide défensivement, le club fondé en 1926 se distingue, aujourd’hui, par une fragilité certaine sur le plan collectif. Nouvel architecte des Partenopei après le départ de Luciano Spalletti, Rudi Garcia se retrouve forcément sous le feu des critiques.

Loin d’être en odeur de sainteté dans la région de Campagnie, l’ancien technicien de l’OM et de l’OL était d’ailleurs tout proche de la sortie ces dernières semaines. En vain. Malgré les volontés affichées par sa direction et la rumeur Antonio Conte, le refus de l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter avait finalement offert un sursis au coach français de 59 ans. Une situation qui ne doit, cependant, pas faire oublier le contexte oppressant actuellement vécu par l’intéressé, qui plus est après ses désaccords avec certains cadres du vestiaires, tels que Victor Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia.

Présent en conférence de presse, ce jeudi, Aurelio De Laurentiis, le président du club, a malgré tout tenu à mettre les choses au clair. Face aux journalistes réunis au centre d’entraînement du Napoli, le dirigeant italien a ainsi rassuré Rudi Garcia, du moins en façade. «Après la défaite contre la Fiorentina (3-1 à domicile en Serie A, ndlr), j’ai lu tout et n’importe quoi», s’emportait tout d’abord ADL avant de poursuivre. «S’il y a eu des erreurs, j’en assume les responsabilités, mais de là à changer d’entraîneur… Je l’ai dit à Garcia droit dans les yeux : "continue de faire ce que tu fais et ne t’inquiète pas". Tout le monde fait des erreurs, j’espère qu’elles ne vont pas se reproduire. Dans ce cas, il aura notre soutien».

Relancé sur les rumeurs annonçant l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc du Napoli pour remplacer le Tricolore, le boss du Napoli n’a pas non plus baissé la garde. «Depuis qu’on s’est retrouvé sur le même lieu de vacances, aux Maldives, il y a quelques années, on est resté en contacts. Le reste, ce ne sont que des ragots destinés à affaiblir celui qui est en charge de l’équipe actuellement et cela m’agace», affirmait ainsi De Laurentiis. Une sortie forte et plutôt rassurante pour Rudi Garcia. Reste désormais à confirmer sur le terrain pour s’éviter de nouvelles foudres