L'avenir de Tanguy Ndombélé se complique à Tottenham

Le parcours de Tanguy Ndombélé (24 ans) à Tottenham est décidément bien tortueux. Recruté sous Mauricio Pochettino pour tout de même 60 M€, le milieu de terrain a rapidement bénéficié de la confiance de son coach, enchaînent les titularisations en début de saison et découvrant l'équipe de France. Seulement, l'avenir s'est rapidement assombri. L'entraîneur argentin a été démis de ses fonctions à l'automne, remplacé par un José Mourinho bien plus dur avec l'ancien Lyonnais.

À plusieurs reprises, le Special One a tancé le Français, capable selon lui de faire bien plus de choses sur un terrain. «Son potentiel est énorme. Physiquement, il peut progresser. Il doit pouvoir nous donner 90 minutes sans problème. Il est capable de plus que ce qu'il montre actuellement.» Jouant un second rôle, Ndombélé a même été cité pour un départ à l'été 2020, celui où les Spurs avaient besoin d'argent après une suspension des championnats et une élimination précoce en Ligue des Champions.

Espirito Santo ne semble pas compter sur lui

Finalement resté, Ndombélé a pu revenir en odeur de sainteté avec Mourinho mais voilà que le Portugais a lui aussi connu des difficultés et a fini par être viré cette année. Si Ryan Mason a assuré l'intérim, les Spurs ont fini par engager un technicien plus expérimenté en la personne de Nuno Espirito Santo, dont l'aventure venait de se terminer à Wolverhampton. Et visiblement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'international tricolore (7 sélections).

Alors qu'il est apte à jouer, le joueur n'a pas disputé la moindre minute lors des 5 matches de préparation, laissant l'entrejeu à Hojbjerg, Skipp, Alli, Sissoko, Winks et même au jeune John, alors que Lo Celso n'a pas encore fait son retour à la compétition. De quoi interroger l'avenir du Français qui semble bouché d'après The Athletic, surtout après les déclarations d'Espirito Santo après la dernière rencontre face à Arsenal dimanche dernier (victoire 1-0), expliquant son absence.

Aucun temps de jeu durant la préparation

«Tanguy n’est pas avec nous aujourd’hui. Il n’est pas blessé mais nous considérons que ce n’est pas encore le moment pour lui de participer au match.» à moins d'un mois de la fin du mercato, il va sans doute être temps pour Ndombélé de réfléchir à son avenir, surtout s'il souhaite retourner en équipe de France rapidement, tandis que certains jeunes (Camavinga, Aouar, Guendouzi) poussent au portillon. Cet hiver, il avait été cité du côté du PSG, alors que son nom a circulé pour un retour à l'OL cet hiver.