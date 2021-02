Tottenham : Tanguy Ndombele a su résister aux foudres de José Mourinho

Huitième du classement de Premier League, Tottenham a été distancé dans la course au Big Four. Et si l’état de forme actuel des Spurs n’est pas flamboyant (1 victoire et trois défaites lors des quatre derniers matches), un homme a retrouvé le sourire à Londres. Cet homme, c’est Tanguy Ndombele. Recruté par la formation anglaise la saison passée contre une soixantaine de millions d’euros, le milieu de terrain français a vécu une première année compliquée sous les ordres de José Mourinho.

La suite après cette publicité

Souvent ciblé par le Special One, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais a été la cibles de critiques publiques ou de remplacements prématurés. Très vite, les rumeurs de départ ont alors fusé. Mais l’international tricolore (6 sélections) s’est accroché et depuis la fin d’année 2020, il est devenu un titulaire presque incontournable de Mourinho. Un joli pied de nez à ceux qui le voyaient déjà prendre la poudre d’escampette.

Ndombele a compris les messages de Mourinho

Ce lundi, Ndombele a expliqué, dans des propos relayés par le Telegraph, comment il avait géré les critiques récurrentes de son coach pour rebondir. « Ça dépend de la manière dont vous prenez le message. Bien entendu, l’entraîneur peut être assez dur avec vous parfois mais je crois que c’est compréhensible. Mais il est important de prendre en compte ce message et d’essayer de trouver les points positifs et ne pas s’arrêter à sa dureté. Maintenant, je peux dire que les choses vont très bien, la communication est ouverte et nous sommes tous heureux avec ça. »

Satisfait d’avoir inversé la tendance avec le technicien portugais, le Frenchy avoue que l’expression « qui aime bien châtie bien » résume un peu ses relations avec Mourinho. « Oui, cette expressions française illustre bien ça. Nous disons cela à propos de la façon dont les gens sont les uns avec les autres, mais parfois les mots peuvent être trop durs. Ce n'était pas agréable bien sûr, mais ce n'était pas une critique imméritée. Vous pouvez, soit essayer de blâmer les autres pour toute erreur, soit essayer d'en rire ou de le balayer d’un revers de la main, mais vous continuerez toujours à réfléchir correctement à ce qui a été dit et à prendre en compte les critiques. »