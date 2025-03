Hadjuk Split : Gennaro Gattuso pète un câble en interview d’après-match

Dans le choc au sommet de la 26e journée du championnat croate, l’Hadjuk Salit de Gennaro Gattuso s’est lourdement incliné 3-0 sur la pelouse de Rijeka. Résultat : les vainqueurs du soir ont pris les commandes de la Prva NL. Et après la rencontre, Gattuo s’est fortement écharpé en plusieurs langues avec Joško Jeličić, ancien joueur devenu consultant pour la télévision croate.

La suite après cette publicité

L’Italien a commencé en arrivant sur le plateau et en serrant la main de tous sauf celle de Jeličić. « Tu parles trop. Respecte les gens. Tu parles toujours de manière négative. Je te respecte, mais tu parles toujours mal. Je ne veux pas parler avec toi », a lâché Gattuso en anglais, avant d’enchaîner en italien, tout en pointant du doigt son interlocuteur : « tu dois respecter les gens ». Jeličić a ensuite tenté de calmer le jeu : « pas avec la main ». Ce qui n’a pas calmé l’ancien milieu de l’AC Milan… qui lui a répondu en espagnol. « C’est mon style, tu dois respecter les gens. Tu parles uniquement quand tu es dans les studios. Viens parler football ici. Viens parler en face de moi. Je ne veux plus parler avec toi. La prochaine fois, si tu es ici, je ne viens plus parler. Tu es une mauvaise personne. » Un commentaire que n’a pas apprécié le Croate. « Tu es un étranger ici, tu es venu d’Italie et tu dois faire preuve de respect ». Ambiance…