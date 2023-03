Les nouvelles révélations sur le passé sulfureux de Dani Alves

La suite après cette publicité

Alors qu’il est sur le point d’entamer son deuxième mois d’incarcération dans la prison de Brians (Barcelone), en raison des accusations de viol le visant depuis janvier, Dani Alves voit son passé être remis au goût du jour. Ce mardi, c’est dans l’émission "Fiesta" de Telecinco que de nouvelles révélations ont été faites sur le Brésilien.

Selon un témoin présent dans l’émission, Dani Alves aurait en effet déjà un passif sulfureux dans le milieu de la nuit. En 2012, le Brésilien aurait été mêlé à une violente échauffourée devant une discothèque, qui l’aurait contraint à déclarer forfait pour la finale de Copa del Rey quelques jours plus tard. «C’était une violente bagarre et nous avons pu les séparer. L’autre avait le nez cassé ou la lèvre ouverte, et sa chemise était complètement déchirée et couverte de sang», a-t-il indiqué avant de poursuivre : «C’est lors de la séance d’entraînement suivante qu’il s’est plaint d’une douleur à l’épaule et a été mis en repos en raison d’une fracture de la clavicule.»

