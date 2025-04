Barça : Robert Lewandowski sorti sur blessure contre le Celta Vigo

Ce samedi, le FC Barcelone affronte le Celta Vigo à l’occasion de la 32e journée de Liga. Un match important pour assurer une longueur d’avance sur le Real Madrid dans la course au titre. Mais la tâche a été bien plus compliquée que prévu pour les Catalans, menés au score 3-1 à la suite d’un triplé de Borja Iglesias. En fin de partie, le Barça s’est réveillé et a réussi à revenir à égalité rapidement grâce à Dani Olmo et Raphinha.

Mais alors que les Catalans luttaient pour arracher la victoire, Robert Lewandowski s’est blessé. Après une action galicienne qui aboutissait à un corner, le buteur polonais se mettait au sol et a demandé le changement. Remplacé par Gavi (78e), l’attaquant du Barça inquiète pour les échéances à venir en fin de saison et pourrait ainsi manquer la réception de Majorque, la prochaine journée. Voir la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, le 26 avril prochain, si la blessure est plus grave.