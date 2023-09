Affaire Hamraoui : nouvelles révélations hallucinantes sur les écoutes d’Aminata Diallo

La suite après cette publicité

Soupçonnée d’avoir commandité l’agression de son ancienne équipière au PSG Kheira Hamraoui et placée sur écoute entre avril et septembre 2022 dans le cadre de l’enquête, Aminata Diallo continue de faire parler, un an après l’affaire. Après un rapport d’expertise psychiatrique inquiétant transmis à la juge d’instruction, de nouvelles révélations sont publiées, ce vendredi, par Le Parisien. En effet, grâce à différents micros placés dans la voiture et au domicile de la joueuse, les policiers ont pu récupérer différents éléments où la Française de 28 ans évoque l’agression. Si aucun de ses propos ne permet de l’incriminer directement, les mots de l’intéressée interpellent…

«Ouais, elle a dit victime d’agression… On s’en bat les c… Est-ce qu’elle est morte ? … Elle n’a rien eu frère. On s’en bat les couilles (…) Son agression, qu’est-ce qu’on s’en fout… (…) Elle n’est même pas restée un jour à l’hôpital. On dirait qu’elle a eu je ne sais pas quoi… Elle n’a rien eu frère… Ils l’ont loupée… Cassez bien sa gueule (…) eh, elle l’a méritée (…) Ils pensaient que la garde à vue (en novembre 2021) ça allait être moi… Échec total. Bien fait pour eux (…) ça serait leur rêve que je sois mêlée», peut-on notamment lire. A noter que, de son côté, la défense conteste la validité de ces écoutes avant une audience organisée ce vendredi à Versailles.