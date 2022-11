Ligue des champions : Benfica termine devant le PSG après sa large victoire, l'AC Milan assure la qualification, City tranquille

La suite après cette publicité

Suite et fin des phases de groupe de la Ligue des champions ce mercredi avec notamment Chelsea qui accueillait le Dynamo Zagreb avec l'objectif de terminer en beauté sa campagne de C1. Les hommes de Graham Potter, qui ont lourdement chuté en championnat ce week-end, ont fait le job cette fois-ci. Malgré la rapide ouverture du score des Croates grâce à Petkovic, les Blues ont renversé la rencontre avec des buts de Sterling et Zakaria. Suffisant pour prendre trois points et terminer premier devant l'AC Milan qui a aussi gagné son match.

Opposés au Red Bull Salzbourg, les Milanais n'avaient pas le choix : il ne fallait pas perdre pour s'assurer la qualification. Schéma inverse pour les Autrichiens qui pouvaient eux se qualifier en cas de victoire. Mais les Italiens ont assuré une précieuse victoire (4-0) et ont pu compter sur l'inévitable Olivier Giroud. Le Français ouvrait le score dans cette rencontre avant d'offrir le second but à Krunic au retour des vestiaires puis de marquer le but du doublé ensuite. Avec 10 points, l'AC Milan valide sa qualification, mais termine second de son groupe.

Benfica a tout donné et termine en tête

Dans le groupe G, il n'y avait aucun enjeu pour les deux rencontres du soir. Leader, Manchester City ne pouvait plus se faire rejoindre et était assuré de terminer premier devant le Borussia Dortmund. Troisième, Séville était également certains de jouer la Ligue Europa. Les Sévillans, opposés à un City remanié, ont tout de même chuté dans cette rencontre (1-3). Malgré l'ouverture du score de Rafa Mir, les hommes de Sampaoli ont concédé l'égalisation en seconde période. Le jeune Rico Lewis a égalisé avant que Alvarez et Mahrez ne permettent à Manchester City de finir par une victoire. Match nul du côté du Danemark entre Copenhague et le Borussia Dortmund (1-1).

Enfin, dans la rencontre qui comptait beaucoup pour le PSG, Benfica a réalisé le coup parfait en prenant la première place du groupe H. Car les Lisboètes, en cas de victoire à Haïfa et de faux pas du PSG à Turin, pouvaient terminer devant les Parisiens. Et malgré l'égalisation rapide des Israéliens, Benfica a fini par faire la différence dans la rencontre pour s'imposer (6-1). Ramos, Musa, Rafa Silva, Grimaldo, Henrique et Joao Mario ont trouvé le chemin des filets. Avec la victoire du PSG (2-1), la formation portugaise devait terminer avec une différence de +5 sur ce match pour prendre la tête du groupe. Et dans une fin de match hallucinante, Benfica a inscrit 2 buts en 2 minutes et passe donc devant le PSG à la dernière seconde. C'est à la différence de buts marqués à l'extérieur que Benfica passe devant. Les Lisboètes terminent en tête avec 14 points et 0 défaite au compteur. Pas mal...

Les résultats de 21h :