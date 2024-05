Le PSG refuse que Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery participent aux JO

Les jours passent et les espoirs de voir une équipe très compétitive pour les Jeux de Paris s’envolent. Selon les informations de Radio France, les Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne pourront pas participer aux JO. Le PSG ne veut pas que ses joueurs enchaînent trop de matchs cet été. Les deux joueurs participent déjà à l’Euro (14 juin au 14 juillet) le mois prochain et joueront encore plus de matchs la saison prochaine avec la nouvelle Ligue des Champions et la Coupe du monde des clubs en nouveau format en fin de saison. Le PSG n’est pas le seul club à écarter cette idée.

Le Real Madrid a déjà signifié à la FFF son refus que leurs joueurs y aillent également. De même que Lille, qui ne devrait pas libérer ses joueurs à cause des barrages de Ligue des Champions au mois d’août. Hier, Antoine Griezmann a avoué que son club n’était « pas trop pour » malgré sa grande volonté d’y participer. Thierry Henry devra faire avec les volontés des clubs et annoncera lundi sa pré-liste de 30 joueurs pour la préparation.