FC Barcelone : 16 joueurs sont sur le départ

Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone a besoin de dégraisser. Les finances du deuxième de la dernière édition de Liga ont pris un coup énorme suite à la crise du coronavirus, et la masse salariale de l'équipe première est colossale, alors que des joueurs sont en plus dans l'attente d'un nouveau contrat. Même si pour l'instant il n'y a pas eu énormément de départs - Arthur est parti pour Turin dans une opération qui a mené Pjanic à Barcelone alors que Cucurella a été vendu définitivement à Getafe - ils devraient être nombreux à quitter la Catalogne cet été.

Dans son édition du jour, le quotidien Mundo Deportivo fait ainsi une liste des 16 joueurs appartenant au club de la cote méditerranéenne qui sont potentiellement sur le départ. Cela ne veut pas dire que les 16 joueurs en question partiront obligatoirement, mais toute offre pour eux sera étudiée avec le plus grand sérieux par la direction blaugrana.

Libérer de la masse salariale et dégager des fonds pour recruter

Dans la liste en question, on retrouve donc Neto, le second gardien, alors que le canterano Iñaki Peña a de grandes chances d'être la doublure de Marc-André ter Stegen la saison prochaine. Nelson Semedo, qui pourrait finalement prolonger, est aussi cité, tout comme Sergi Roberto, Junior Firpo ainsi que Samuel Umtiti. Au milieu, le FC Barcelone est aussi prêt à se séparer de Rakitic et Arturo Vidal alors que devant, sans surprise, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite sont potentiellement partants.

Viennent ensuite les cas des joueurs qui étaient prêtés loin du Camp Nou cette saison, qui ne seront vraisemblablement pas conservés. On parle là de Philippe Coutinho, Jean-Clair Todibo, Rafinha, Emerson, Moussa Wagué, Juan Miranda ainsi qu'Oriol Busquets, par ailleurs convoité par les Girondins de Bordeaux. Des ventes, ou des nouveaux prêts, qui devraient permettre aux Barcelonais d'enfin lancer leur mercato estival...