David Luiz pourrait rejoindre Dimitri Payet

David Luiz pourrait déjà retomber sur ses pattes. Le défenseur de 37 ans - qui vient d’apprendre que son contrat ne serait pas renouvelé du côté de Flamengo - attire déjà les convoitises au Brésil. Selon les informations d’ESPN Brasil, Vasco da Gama, le club de Dimitri Payet et Philippe Coutinho, suivrait attentivement la situation de l’ancien joueur du PSG.

La suite après cette publicité

Libre dès janvier, David Luiz représente une opportunité économique pour Vasco en plus de correspondre au profil recherché en défense centrale, soit un joueur expérimenté capable d’assumer un rôle de titulaire immédiatement. Le club serait en pôle position dans le dossier, et aurait même d’ores et déjà sondé l’entourage du joueur. Affaire à suivre.