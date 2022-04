LdC, Man City : la réaction à chaud de Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

L’Atlético de Madrid a longtemps tenu. Au final, les Colchoneros ont fini par s’incliner à l’Etihad Stadium face à Manchester City (1-0). Buteur décisif, Kevin De Bruyne a permis aux siens de faire un pas vers les demi-finales. Interrogé à la fin du match, le Belge a confié que son équipe avait bien bataillé.

« Tu dois avoir la patience, essayer pas prendre trop de risque. C’était dur en première période. On a essayé de trouver des espaces, mais c’était dur. En deuxième période, on a marqué un bon but, mais on ne leur a rien donné. (…) Dans des matches comme ça, les occasions sont rares. Au retour, ça va être le même au début. Ils vont devoir venir (attaquer) », a-t-il déclaré au micro de Canal+.