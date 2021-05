Real Madrid : Raphaël Varane reste évasif sur son avenir

La suite après cette publicité

En fin de contrat au Real Madrid en juin 2022, Raphaël Varane pourrait changer d'air après dix saisons dans la capitale espagnole. Suivi de près par Manchester United, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain, l'international français pourrait également prolonger, en cas de revalorisation salariale (il perçoit actuellement un peu plus de 9 M€ par an). Quoiqu'il en soit, les différentes parties devront rapidement se mettre d'accord, sous peine de voir l'international français (73 sélections/5 buts) partir libre l'été prochain. Interrogé sur son avenir lors de la conférence de presse organisée à Clairefontaine, cet après-midi, Raphaël Varane a préféré esquiver.

«Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, je suis concentré sur la sélection, sur cet Euro, c'est normal et logique de poser la question et pour ma part c'est normal et logique de me concentrer sur les échéances à venir. On est tous des êtres humains. On peut y penser. Pour ce qui est de mon cas personnel, je suis focalisé sur les objectifs qu'on a en équipe de France, ce n'est pas un sujet que je vais aborder tous les jours dans ma chambre à Clairefontaine. Je suis focalisé sur mon objectif, et ce n'est pas le moment d'en discuter. Si je dois en parler, ce sera directement avec les personnes concernés», a-t-il lâché.