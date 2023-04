PSV : Xavi Simons face à un énorme dilemme pour son avenir !

La suite après cette publicité

Xavi Simons impressionne. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif néerlandais réalise tout simplement la meilleure saison de sa jeune carrière et se retrouve, logiquement, au cœur du débat à quelques mois de la prochaine fenêtre estivale. Transféré librement en juillet dernier après une expérience pour le moins contrastée au PSG - Xavi Simons n’a jamais profité d’un temps de jeu conséquent dans la capitale française (11 apparitions au total avec le groupe professionnel) - l’international batave (3 sélections) pourrait, malgré tout, faire son retour chez les Rouge et Bleu.

À ce titre, les hautes sphères parisiennes, qui disposent d’une clause valable jusqu’en 2024, pourraient s’acquitter des 12 millions d’euros, prévus lors de son transfert l’été dernier, et ainsi venir renforcer un milieu de terrain qui n’a pas vraiment convaincu depuis le début de l’exercice 2022-2023. Oui mais voilà, les Parisiens ne sont pas seuls sur le coup et le FC Barcelone serait aussi prêt à en faire sa recrue phare de l’été prochain. Ambition affichée par le directeur sportif du Barça, Jordi Cruyff, selon les dernières informations de Mundo Deportivo.

Xavi Simons va devoir trancher !

Précieux pour le collectif de Ruud van Nistelrooy, le jeune hollandais qui soufflera sa 20e bougie le 21 avril prochain reste, par ailleurs, dans les plans du PSV Eindhoven, bien décidé à le conserver alors que son contrat court actuellement jusqu’en juin 2027. Face à ces différentes options, Simons va donc devoir se positionner et selon les dernières informations de Sport, le choix de son agent devrait largement conditionner son futur. Actuellement représenté par Rafaela Pimienta, après la mort de Mino Raiola, le Hollandais reste tiraillé et pourrait décider de rejoindre Vincenzo Raiola, le cousin de Mino, qui a formé un autre projet depuis quelques semaines comme nous vous le révélions dernièrement.

Une fois ce choix effectué, Xavi Simons décidera alors de la ligne de conduite qu’il souhaite donner à sa carrière. Dans cette optique, le quotidien espagnol précise malgré tout que le joueur et son entourage n’ont, aujourd’hui, pas connaissance d’un intérêt du Barça. Par ailleurs, Sport ajoute que si le PSG a l’intention de laisser le Néerlandais s’épanouir une saison de plus aux Pays-Bas, le club de la capitale française s’opposera à un possible départ du jeune crack hollandais vers un autre club. Le tableau de la situation est posé, reste désormais à connaître la décision finale de l’intéressé et donc son futur point de chute. Le feuilleton ne fait que débuter.